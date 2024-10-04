Семшов считает, что национальной команде не стоит проводить сбор в случае отсутствия соперника

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды.

«Лучше, чтобы игроки побыли в своих клубах, если соперника не будет. Матч с клубом — неплохо, но все-таки это не тот соперник, который нужен сборной. К тому же из клубов уезжают легионеры в паузу. Это означает, что состав будет не настолько силен, насколько хотелось бы. Тут двоякое мнение. Главное, чтобы матчи сборной не переросли в игры с клубами. Поэтому нам нужно искать соперников, чтобы проводить более качественные матчи», — сказал Семшов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.