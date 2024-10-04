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Сегодня, 14:58

Семшов считает, что национальной команде не стоит проводить сбор в случае отсутствия соперника

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в комментарии «СЭ» высказался о возможной отмене октябрьского сбора национальной команды.

«Лучше, чтобы игроки побыли в своих клубах, если соперника не будет. Матч с клубом — неплохо, но все-таки это не тот соперник, который нужен сборной. К тому же из клубов уезжают легионеры в паузу. Это означает, что состав будет не настолько силен, насколько хотелось бы. Тут двоякое мнение. Главное, чтобы матчи сборной не переросли в игры с клубами. Поэтому нам нужно искать соперников, чтобы проводить более качественные матчи», — сказал Семшов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Игорь Семшов
Сборная России по футболу

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