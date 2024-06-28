Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:17

Семшов считает, что РФС не было смысла менять тренера сборной России

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов считает, что смена тренера национальной команды была бы бессмысленной для РФС.

В пятницу РФС объявил о продлении контракта с Карпиным на четыре года.

«Я думаю, что все справедливо, заслуженно и закономерно, хорошая работа Карпина и тренерского штата, — цитирует Семшова ТАСС. — Наверное, и речи не должно было идти о смене главного тренера, тем более Карпин еще не сказал последнего слова, не доделал дело до конца. Я думаю, что все основное будет, когда нас допустят к матчам. Тренера смысла не было менять, потому что все складывается нормально, во всех контрольных матчах неплохо выглядели».

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Игорь Семшов
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
Медведева и Мирру Андрееву допустили до Олимпиады в Париже
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Чемодан с телом мужчины нашли у реки в Приморье
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Друг Байдена назвал душераздирающим его выступление на дебатах с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тукманов оценил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Кавазашвили считает, что совмещение должностей в «Ростове» и сборной России не нагружает Карпина