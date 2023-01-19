Семшов: «Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться»

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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что сборной России необходимо проводить сборы даже при отсутствии официальных матчей.
«Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться. Несмотря на то что мы не играем в официальных матчах, сборная должна существовать, потому что через какое-то время мы будем участвовать в отборочных играх. Если есть соперник, надо собираться и играть. Есть новые футболисты, которых можно проверить. К тому же надо не забывать о болельщиках, которые хотят видеть сборную, пусть и в товарищеских матчах. Игроки смогут лишний раз пообщаться, сыграться. Это никогда не помешает», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.
14 января стало известно о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
После отстранения российской команды и клубов от участия в международных турнирах сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования