Семшов: «Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов считает, что сборной России необходимо проводить сборы даже при отсутствии официальных матчей.

«Если у национальной команды есть возможность проводить сборы, то, конечно, надо собираться. Несмотря на то что мы не играем в официальных матчах, сборная должна существовать, потому что через какое-то время мы будем участвовать в отборочных играх. Если есть соперник, надо собираться и играть. Есть новые футболисты, которых можно проверить. К тому же надо не забывать о болельщиках, которые хотят видеть сборную, пусть и в товарищеских матчах. Игроки смогут лишний раз пообщаться, сыграться. Это никогда не помешает», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

14 января стало известно о том, что сборная России может провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

После отстранения российской команды и клубов от участия в международных турнирах сборная России провела три товарищеских матча: против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).