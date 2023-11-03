Семшов уверен, что стадион в Волгограде будет полностью заполнен во время матча сборной России

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет с Кубой в ноябре.

Встреча пройдет 20-го числа на стадионе «Волгоград Арена».

«Сейчас нам не до выбора соперника. Любая игра сборной России — это хорошо как для команды, так и для болельщиков. Нужно играть, несмотря на то, какие соперники. Конечно, надо проводить матчи национальной команды в тех городах, где сборную не так часто видят», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Также он считает, что стадион в Волгограде будет полностью заполнен на матче сборной России.

«Однозначно, Волгоград — футбольный город. Мы видим во второй лиге, сколько ходит болельщиков. На каждый матч собираются по 15 тысяч людей. Стадион будет полностью заполнен. Правильно, что такой матч проведут в Волгограде», — добавил специалист.

Российские клубы и сборная по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.