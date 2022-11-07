Семшов заявил о намерении сыграть против ветеранов сборной Бразилии

Бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил идею проведения матча с ветеранами сборной Бразилии.

«Было бы приятно сыграть против легенд мирового футбола. Пока еще идут разговоры. Действительно хочется и с ребятами повидаться и сыграть со звездными футболистами, которые творили на футбольном поле, и на которых мы смотрели с открытыми ртами. Пока ни с кем это не обсуждал. Пока еще нет точной информации по поводу даты и того, согласны бразильцы или нет, преждевременно что-то решать. Многие звонят и спрашивают, буду ли я. Если был в 2008-м, то буду в любом качестве в этой команде», — сказал Семшов «СЭ».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.