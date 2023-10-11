Сенников не удивился отмене решения УЕФА по допуске юношеских сборных России

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал отмену решения УЕФА по допуску юношеских национальных команд России.

«Если все против играть с нами, то куда нас могут допустить? Как мы поедем, если с нами все отказываются играть? Со стороны УЕФА был сделан шаг, но потом организация решила вернуться на прежние позиции. Я не понимаю, почему люди удивляются принятому решению. Мне было очевидно, что юниоров не допустят», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

10 октября УЕФА объявил об отмене этого решения.