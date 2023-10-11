Сенников не удивился отмене решения УЕФА по допуске юношеских сборных России

11 октября, 23:46
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал отмену решения УЕФА по допуску юношеских национальных команд России.
«Если все против играть с нами, то куда нас могут допустить? Как мы поедем, если с нами все отказываются играть? Со стороны УЕФА был сделан шаг, но потом организация решила вернуться на прежние позиции. Я не понимаю, почему люди удивляются принятому решению. Мне было очевидно, что юниоров не допустят», — цитирует Сенникова «Евро-Футбол.Ру».
26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.
10 октября УЕФА объявил об отмене этого решения.