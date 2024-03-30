Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

30 марта, 04:57

Сенников: «Карпин справляется со своей работой в сборной, к нему вопросов нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о том, что Валерий Карпин скоро продлит контракт с РФС.

«Карпин справляется со своей работой, к нему вопросов нет. Какой смысл менять тренера в нынешней ситуации? Валерий Георгиевич хорошо работает с молодыми и перспективными футболистами и в клубе, и в сборной. У национальной команды тоже должны быть свои планы на будущее, в ней должны играть молодые и одаренные. Думаю, продление контракта во многом зависит от того, каких спарринг-партнеров будет предлагать РФС. Хочется побольше матчей с такими соперниками как Камерун и Сербия. Приятнее смотреть на игроков с завышенной мотивацией», — цитирует «Евро-Футбол.ру» Сенникова.

55-летний специалист работает с национальной командой с июля 2021 года. Действующий контракт Карпина с РФС рассчитан до 31 июля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005603708_sennikov_ocenil_rabotu_karpina_v_sbornoy_rossii
Валерий Карпин
Дмитрий Сенников
Футбол
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салтыков заявил, что его глобальной целью является попадание в основную сборную России

Масалатин рассказал, кто мог бы заменить Карпина в сборной России