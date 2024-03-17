Сенников: «Сербия и Парагвай — отличные соперники для сборной России»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил уровень сборных Сербии и Парагвая в преддверии товарищеских матчей с национальной командой России.

«Здорово, что команды такого уровня согласились с нами играть. Сербия и Парагвай — отличные соперники. Уверен, что стадион будет полон в обоих матчах. Для игроков это тоже особая мотивация. Мы давно не играли с европейскими сборными, поэтому матч с Сербией будет хорошей проверкой. В Африке и Южной Америке у каждой сборной свой стиль», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

В рамках мартовского тренировочного сбора национальная команда России проведет 2 товарищеских встречи — с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта). Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.