Сенников считает, что сборная России может сыграть с командами уровня чемпионата мира

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал вероятных соперников национальной команды.

«Нормальные соперники, посильнее, чем нынешние. Любая команда из Южной Америки очень сильная. Достойные команды на уровне Сербии и Камеруна, с которыми мы уже играли. С такими командами и футболистам интереснее, и зрителям. Уругвай и Колумбия выглядят еще более внушительно. Если матчи состоятся, то они станут серьезными соперниками. Это команды уровня чемпионата мира. Здорово, если удастся договориться.

Непонятно только, где играть, — в России, Европе или Южной Америке. В Европе можно сыграть в Сербии, Турции. Почему бы и нет? Не знаю насчет Венгрии, но можно сыграть где-то на нейтральной территории», — заявил Сенников Legalbet.

19 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Сирии в Волгограде. Начало встречи запланировано на 19.30 мск.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) достиг договоренностей о проведении товарищеских матчей с командами Нигерии, Боливии, Венесуэлы и Эквадора в 2025 году.