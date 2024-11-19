Сенников считает, что сборная России может сыграть с командами уровня чемпионата мира

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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал вероятных соперников национальной команды.
«Нормальные соперники, посильнее, чем нынешние. Любая команда из Южной Америки очень сильная. Достойные команды на уровне Сербии и Камеруна, с которыми мы уже играли. С такими командами и футболистам интереснее, и зрителям. Уругвай и Колумбия выглядят еще более внушительно. Если матчи состоятся, то они станут серьезными соперниками. Это команды уровня чемпионата мира. Здорово, если удастся договориться.
Непонятно только, где играть, — в России, Европе или Южной Америке. В Европе можно сыграть в Сербии, Турции. Почему бы и нет? Не знаю насчет Венгрии, но можно сыграть где-то на нейтральной территории», — заявил Сенников Legalbet.
19 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Сирии в Волгограде. Начало встречи запланировано на 19.30 мск.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) достиг договоренностей о проведении товарищеских матчей с командами Нигерии, Боливии, Венесуэлы и Эквадора в 2025 году.