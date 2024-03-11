Сербия объявила окончательный состав на матч с Россией

На сайте Федерации футбола Сербии опубликован окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи с Россией и Кипром.

Из представителей РПЛ в сборную Сербии вошли Страхиня Эракович («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА) и Саша Зделар (ЦСКА).

В список вошли: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Милан Гайич (ЦСКА), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Матия Настасич («Мальорка»), Страхиня Павлович («Зальцбург»), Алекса Терзич («Зальцбург»), Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». С Кипром сербы сыграют 25-го числа.

Последний товарищеский матч сборная России провела с командой Кубы. Россия победила со счетом 8:0.

Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. На счету команды 1498,84 балла. Российская национальная команда с 2022 года не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.