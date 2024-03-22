Кустурица — о матче России с Сербией: «Мне не понравился судья. Он сделал страшную ошибку»

Сербский режиссер Эмир Кустурица прокомментировал победу России в товарищеском матче с Сербией (4:0).

«Фильм был хороший, судья — нет. Он сделал страшную ошибку. После этого Сербия не могла показать лучшую сторону своего фильма. Но русские играли очень хорошо», — приводит слова Кустурицы «РБ Спорт».

На 21-й минуте встречи защитник Сербии Милан Гайич получил прямую красную карточку.

Мячи забили полузащитники Антон Миранчук и Алексей Миранчук, защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев.

25 марта сборная России сыграет с Парагваем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.