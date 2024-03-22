Сергеев заявил, что сборная России могла бы отобраться на чемпионат Европы-2024

Форвард сборной России Иван Сергеев подвел итоги товарищеского матча с Сербией (4:0).

В прошедшей встрече 28-летний игрок отличился дебютным голом в составе национальной команды, забив в добавленное ко второму тайму время.

«Дебютный гол за сборную, самые положительные эмоции. Рад был забить. Дали шанс, который нужно было использовать. У нас хороший коллектив. Сербия — мастеровитая сборная, а оценивать наш уровень будут другие люди. Могла бы наша сборная отобраться на Евро? Да. У нас здравая конкуренция на всех позициях, не только в нападении», — цитирует Сергеева Metaratings.ru.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Встреча также пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.