Балахнин: «Мало верю в конспирологию о специальном вызове в сборную игроков лидирующего «Локомотива»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о вызове восьми игроков «Локомотива» на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Я мало верю в конспирологические теории о том, что специально вызвали как можно больше игроков из лидирующего в чемпионате «Локомотива», чтобы ослабить команду за счет длительных перелетов и тому подобного. Но тем не менее, для «железнодорожников» не очень хорошо, что в сборную пригласили сразу восемь их футболистов.

Трудно рассуждать об объективности или субъективности такого выбора. Если тренер так решил, то мы можем только положиться на его мнение», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.