Балахнин: «Мало верю в конспирологию о специальном вызове в сборную игроков лидирующего «Локомотива»

Сегодня, 18:30
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о вызове восьми игроков «Локомотива» на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.
«Я мало верю в конспирологические теории о том, что специально вызвали как можно больше игроков из лидирующего в чемпионате «Локомотива», чтобы ослабить команду за счет длительных перелетов и тому подобного. Но тем не менее, для «железнодорожников» не очень хорошо, что в сборную пригласили сразу восемь их футболистов.
Трудно рассуждать об объективности или субъективности такого выбора. Если тренер так решил, то мы можем только положиться на его мнение», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.