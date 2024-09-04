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Сегодня, 18:30

Балахнин: «Мало верю в конспирологию о специальном вызове в сборную игроков лидирующего «Локомотива»

Руслан Минаев
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о вызове восьми игроков «Локомотива» на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Я мало верю в конспирологические теории о том, что специально вызвали как можно больше игроков из лидирующего в чемпионате «Локомотива», чтобы ослабить команду за счет длительных перелетов и тому подобного. Но тем не менее, для «железнодорожников» не очень хорошо, что в сборную пригласили сразу восемь их футболистов.

Трудно рассуждать об объективности или субъективности такого выбора. Если тренер так решил, то мы можем только положиться на его мнение», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

Источник: Vprognoze.ru
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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