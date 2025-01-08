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Сегодня, 16:20

Белоголовцев: «Думаю, мы еще долго будем ждать возвращения сборной и клубов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев ответил на вопрос «СЭ» об изоляции российского футбола.

«Мы все знаем, что нужно для того, чтобы клубы вернулись. Пока предпосылок для этих событий нет. Поэтому, думаю, что мы еще долго будем ждать возвращения сборной и клубов. Мне нравится, что РФС что-то делает, чтобы повысить интерес к внутренним соревнованиям. Формат Кубка страны, который все ругают, мне лично импонирует. Причем импонирует движение мысли РФС, который пытается сделать все более интересным. Мне кажется, им хорошо бы предложить клубам ввести какой-то финансовый fair play, потому что, правда, уже совсем неинтересно становится», — сказал Белоголовцев «СЭ».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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РПЛ
Сборная России по футболу
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