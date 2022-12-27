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Сегодня, 18:57

Белоголовцев: «Буду смотреть азиатскую Лигу чемпионов, я же смотрю матч «Оренбург» — «Химки»

Белоголовцев считает, что РФС должен переходить в Азиатскую футбольную конфедерацию
Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский ведущий Сергей Белоголовцев отреагировал на возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Нам нужно не то что переходить, нам нужно бежать и падать в ноги, особенно к странам, которые нас там не захотят видеть. Например, к Японии. И умолять их нас туда пустить. Потому что вполне возможно, что европейского футбола мы лишились очень и очень надолго. И то, что нас не пускают, может затянуться не на годы, а на десятилетия. Конечно, я буду смотреть азиатскую Лигу чемпионов, я же смотрю матч «Оренбург» — «Химки». Мне кажется, что этот матч по любому самый скучный в мире. Но я же смотрю этот футбол, поэтому и азиатскую лигу буду смотреть. Мы наконец-то начнем кого-то обыгрывать! «Зенит» не может набрать ни единого очка при выходе из группы Лиги чемпионов. А тут, вполне возможно, мы будем занимать первые места — это конечно, будет напоминать матч десятиклассника с пятиклассником. Но это ничего, зато придут победы. Я бы с удовольствием съездил в Азию. Я где только не был в юго-восточной Азии и очень ее люблю», — приводит слова шоумена Metaratings.ru.

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/belogolovtsev-budu-smotret-aziatskuyu-ligu-chempionov-ya-zhe-smotryu-match-orenburg-khimki-1451366/
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