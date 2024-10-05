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Сегодня, 05:53

Силкин: «Не считаю нужным сборной России играть против сборной легионеров»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном матче сборной России против сборной легионеров РПЛ.

«Матч против легионеров РПЛ? Не знаю, каким образом их собрать в одну команду. Идея спорная. Сборная легионеров — шарашкина контора, они просто будут дурака валять на поле. Не считаю нужным сборной России играть против такой команды», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Футболистам сборной России не&nbsp;могут найти соперников. Сборной России не могут найти соперников. РФС пора радикально поменять подход
Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
Сборная России по футболу

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