Силкин: «Не считаю нужным сборной России играть против сборной легионеров»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о возможном матче сборной России против сборной легионеров РПЛ.

«Матч против легионеров РПЛ? Не знаю, каким образом их собрать в одну команду. Идея спорная. Сборная легионеров — шарашкина контора, они просто будут дурака валять на поле. Не считаю нужным сборной России играть против такой команды», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.