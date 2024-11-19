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19 ноября, 23:58

Силкин — об игре с Сирией: «Стоит отметить желание наших футболистов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о матче сборной России против Сирии (4:0).

«По крайней мере, это можно было смотреть, это было похоже на футбол. Сборная Сирии неплохо так создала проблемы нашей сборной, могли и пропустить. Стоит отметить желание футболистов сборной России — ребята молодцы, выкладывались. За это точно стоит похвалить», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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