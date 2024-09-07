Силкин: «Матч сборной России против легионеров РПЛ был бы интереснее, чем игра с Вьетнамом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном матче сборной России против сборной легионеров РПЛ.

Ранее российские футболисты обыграли в товарищеском матче сборную Вьетнама (3:0).

«Матч против сборной легионеров РПЛ? Это было бы здорово, с удовольствием посмотрел бы. Я понимаю, что сборной нужно играть, но матч против легионеров РПЛ будет гораздо интереснее, чем против Вьетнама. Впрочем, это лишь мое мнение», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.