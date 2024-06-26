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Сегодня, 07:54

Ташуев: «Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев прокомментировала информацию о продлении контракта РФС с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Сборная России радует своими результатами в последних играх, показывая при этом атакующий футбол. Игроки приезжают туда с желанием и выкладываются на 100 процентов. Сборная России при Карпине выглядит боеспособной командой», — цитирует «РБ Спорт» Ташуева.

Ранее «СЭ» сообщил, что 55-летний Валерий Карпин продлил соглашениесо сборной России. Специалист возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу главного тренера в сборной и «Ростове».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-tashuev-sbornaya-rossii-pri-karpine-vy-glyadit-boesposobnoj-komandoj/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
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