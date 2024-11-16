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Сегодня, 10:33

Юран — о победе России над Брунеем: «Обращать внимание на счет не стоит, главное — сборная провела международный матч»

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Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился мнением о победе национальной команды в товарищеском матче с Брунеем (11:0).

Российская сборная превзошла свой рекорд по голам за один матч, который был установлен в игре с Сан-Марино (9:0) в 2019-м году.

«Обращать внимание на счет 11:0 в матче Россия — Бруней не стоит. Главное, что сборная провела международный матч. Да, есть обстоятельства и в данный момент соперник такой. Но это тоже ничего страшного. Есть что отрабатывать. Знаю Карпина. У Валерия Георгиевича всегда все на максимуме. Без расслабления какого-то», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

19 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Сирии в Волгограде. Старотовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
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