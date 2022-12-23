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Сегодня, 15:25

Юран — о возможном переходе РФС в Азию: «Если нас там ждут, то не вижу проблем»

Юран заявил, что не видит проблем в переходе РФС в Азию
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный переход России в Азию.

«Я не руководитель, они принимают решение, я — тренер, они больше владеют информацией, что, чего и как развиваются события. Что я могу тут комментировать? Конечно, хотелось бы, чтобы мы участвовали в каких-то кубках, сборная там клубы, думаю, информации больше у министров о том, как развиваются события, как чего там. Чисто по-спортивному я, конечно, могу сказать, что хотелось бы играть в каких-то кубках. представлять свою страну клубам, сборной. Поэтому, наверное, это правильно. Но не знаю, какое будет здесь решение. Поддерживаю ли я переход России в Азию? Нужно двигаться вперед, нас там не хотят видеть в Европе, Если в Азии получится, то почему нет? Тоже интересно, это все-таки международное соревнование. Напрашиваться куда-то, просить, умолять — не в характере российского человека. Там, где будет возможности и где ждут, то почему бы нет? Я не вижу в этом никаких проблем. Дай бог! Если так это решится, значит будет очень неплохо, это будет здорово», — приводит слова Юрана «ВсеПроСпорт».

Ожидалось, что на заседании будет обсуждаться вопрос выхода РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/12/22/juran-o-perehode-rossii-v-aziju-esli-budet-vozmozhnost-i-nas-tam-zhdut-to-ne-vizhu-problem-a-naprashivatsja-kuda-to-prosit-umoljat-ne-v-haraktere-rossijskogo-cheloveka
Сергей Юран
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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