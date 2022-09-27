«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что в будущем хотел бы поработать в сборной России.

— Вы планируете когда-нибудь тренировать сборную России?

— Предложат — обязательно рассмотрю. Я готов рассматривать, почему нет? Сейчас самое время плодотворно работать со сборной России: есть много талантливой молодежи, надо проводить много товарищеских матчей. Не надо посыпать голову пеплом, что нет чемпионата мира или Европы. Все равно мы вернемся в Европу! Сейчас есть возможность заняться своей сборной, вплотную поработать с молодежью. Ну а что, что мы не едем на ЧМ и Евро? Это слабость — рассказывать, что нет мотивации. У кого нет мотивации — можно заканчивать с футболом. Это все временно, нам нужно играть товарищеские матчи, а не рассказывать, сколько часов вы потратили на перелеты. Если кто-то с этим сталкивается, вам не надо заниматься работой в сборной. Нужно работать! — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Контракт нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина с РФС завершается в конце этого года.