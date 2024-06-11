Юран — о победе над Францией: «Если бы не ничья с Украиной, нам бы еще героев России дали»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран в интервью «СЭ» вспомнил победу над Францией в июне 1999 года.

— Один из самых великих матчей в своей истории сборная России провела 25 лет назад. 5 июня 1999 года команда Олега Романцева в Париже обыграла Францию. Что почувствовали, когда вас не оказалось в заявке, а Панов стал героем нации?

— Не скрою, удивился. Думал, либо я выйду, либо Бесчастных, либо Ширко. Конечно, хотелось сыграть. Но надо отдать должное Иванычу. Его ход сработал на сто процентов. Поставил в состав Панова — тот забил дважды. Кто знает, как бы сложилась игра, поступи тренер по-другому. Против французов нужно было действовать на быстрых контратаках. С тем же Десайи было сложно толкаться. Быстрый, юркий Панов опередил его в эпизоде со вторым голом. Обидно, конечно, что потом упустили победу над Украиной... А так, возможно, нам бы дали звания героев России (улыбается). Совершили практически невозможное. Олег Иваныч принял сборную после трех поражений. Выиграл все матчи. Взял три очка во Франции! Все проделали колоссальную работу. И такая концовка...