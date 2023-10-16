Шабаров ответил на вопрос об MVP молодежной сборной России за время турне в Бразилии

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил «СЭ» на вопрос о лучшем игроке команды за время турне в Бразилии.

— Что с Александром Кокшаровым?

— Ему ударили сзади по проблемному голеностопу. Решили не рисковать, потому что дальше, возможно, это бы усугубило травму.

— Если выделять из нашей сборной MVP этого турнира, кому бы вы отдали свое предпочтение?

— Я бы не стал. Все четыре игры играли разные люди. Два матча — одни, два — другие. Будет несправедливо оценивать кого-то только по двум матчам. Была группа игроков, которая выходила в первом и третьем матче, проявляла себя, и вторая группа, которая выходила во втором и четвертом матчах. В целом, думаю, что командой мы сыграли хорошо. А так, конечно, игроки атаки должны себя проявлять в нападении, показывать яркие действия, что они и делали. Игроки обороны должны быть надежными. Вратари несколько раз нас подтащили. Практически все имели возможности на спасение, и каждый из них в своих матчах где-то нас повыручал. Поэтому я бы не стал выделять кого-то.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная сыграла вничью с «Сан-Паулу» (1:1). В предыдущих матчах бразильского турне молодежная сборная России победила «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4), а также сыграла вничью со «СКА Бразил» (2:2).