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Сегодня, 18:53

Шалимов доволен игрой сборной России против Белоруссии

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Химок» и «Ахмата» Игорь Шалимов оценил игру сборной России в товарищеском матче со сборной Белоруссии (4:0).

«У нашей сборной не было чистых крайних полузащитников, вся середина была играющая. Немного удивило, что Обляков играл слева, Алексей Миранчук справа, а Антон — десятку. Но в начале уже ребята показали наигранные вещи: Тюкавин открывался внедодачу, а Обляков нырял за спину. Рисунок был виден, игру контролировали. При этом все держали позиции, отнеслись к игре серьезно. Получалось комбинировать, играли на кураже, в удовольствие.

Важно, что забили быстрый гол. А второй мяч — просто супер: перехват, взаимодействие полузащитников и исполнение Тюкавина, который посадил вратаря замахом и затем забил. Супергол! В третьем мяче, когда забил Чалов, выделю Ваханию — сразу пошел в отбор, что и привело затем к голевой атаке", — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-sbornoj-rossii-poluchalos-kombinirovat-igrali-na-kurazhe-v-matche-s-belarus-yu/
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