Шалимов: «Первый стимул сборной России — победа, чтобы убрать весь негатив»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о товарищеском матче сборной России с командой Камеруна.

«Сборная собирается в этом году не так часто, один сбор пропустили. Большинство матчей в последние два года были выездными, и почти каждый раз поднималась волна негатива. Понятно, что потом волна спадает, но переживается все это непросто. Первый стимул, который сейчас должен быть у команды — победа, чтобы убрать вообще весь негатив. В этом смысле очень хорошо, что смогли победить, хотя надо сказать, что все могло развернуться и совсем иначе», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

12 октября сборная России обыграла Камерун в рамках товарищеского матча (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Победный мяч забил Федор Чалов на 40-й минуте.

16 октября россияне проведут еще один товарищеский матч, который пройдет в Анталье на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.