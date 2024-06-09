Шалимов назвал ошибку в игре вратарей сборной России в матче с Белоруссией

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов оценил игру голкиперов национальной команды в товарищеском матче с Белоруссией (4:0).

Вратари Матвей Сафонов и Александр Максименко сыграли по одному тайму в этой встрече.

«Не обошлось без проблем и ошибок. В первом тайме Матвей, как говорят, на опыте, пытался убрать мяч под себя и чуть не привез гол, а затем неудачно отдал Морозову — мяч ушел в аут в простой ситуации. Вратарь в таких ситуациях должен определить действие того, кому отдает пас — куда он будет двигать мяч дальше. Смысл не в том, чтобы просто вот так задействовать вратаря, а в эффективности действия. Все эти ошибки для сборной в итоге не привели к пропущенным голам, но это остается в памяти. И у Максименко была такая же проблема — во втором тайме в очень простой ситуации вратарь отдал пас на Дивеева, которому сложно было успеть к мячу, сложно отдать в касание, чтобы отрезать оппонента и развернуть атаку. В итоге — перехват на ровном месте, опасный момент», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Белоруссии прошел 7 июня на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.