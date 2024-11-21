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Сегодня, 12:06

Шалимов назвал основным состав сборной России против Сирии

Руслан Минаев
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Тренер Игорь Шалимов считает, что Валерий Карпин выпустил основной состав в матче с Сирией (4:0).

«После игры в Краснодаре из сборной уехали шесть футболистов, и тот состав, который был на Сирию, можем назвать основным. Но все же если брать по позициям, то я бы назвал Кругового намного более явным кандидатом на позицию левого защитника, чем Горшков», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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