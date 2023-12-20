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Сегодня, 20:10

Шалимов: «Без официальных матчей начинает пропадать интерес к сборной»

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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал «СЭ» решение исполкома РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Это ведь еще не окончательное решение, и мне очень трудно говорить об этом, ведь мы не знаем, насколько сложен переход в Азию, и какие там гарантии. В Азии есть и отбор на чемпионат мира, там есть Кубок Азии и Кубок азиатских чемпионов. Думаю, что переход в АФК — это очень сложный процесс. В этом вопросе стоит доверять людям, которые в теме. Хотелось бы, чтобы наши сборная и клубы играли официальные матчи, потому что без этого жить становится тяжело всем: тренерам, игрокам, болельщикам, ведь интерес начинает пропадать —уж к сборной точно», — сказал Шалимов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Игорь Шалимов
Футбол
Сборная России по футболу
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