Шалимов — тренерскому штабу сборной России: «Болельщики хотят видеть другой футбол»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался по поводу мотивации сборной России во время отстранения от официальных матчей. Ранее национальная команда России провела товарищеский матч с командой Ирана (1:1).

«Это становится основным применительно к российскому футболу. «Зенит» не мотивирован, потому что большой отрыв. В Киргизии и Таджикистане сборная играла плохо, потому что тяжелые поля. В Иране — потому что результат не важен.

Мотивация — сильная вещь, это влияет на отношение футболистов. Штабу надо учитывать, что болельщики хотят видеть другой футбол», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидами организаций.

Следующий матч россияне проведут против сборной Ирака. Игра пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени.