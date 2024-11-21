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Сегодня, 13:10

Шалимов: «Удивляют разговоры, что еще есть шансы на участие в отборе ЧМ-2026»

Камила Абдурахманова
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Российский тренер Игорь Шалимов признался, что его удивляют разговоры о том, что у сборной России сохраняются шансы на участие в отборе ЧМ-2026.

«Меня удивляют разговоры о том, что еще сохраняются шансы на участие в отборе к ЧМ-2026. Какой шанс, какой отбор, исходя из международной обстановки? Думаю, что просто есть риски бойкотов игр с нашей сборной, и непонятно, что тогда делать», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за отстранения национальная команда России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
Сборная России по футболу

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