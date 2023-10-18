Шалимов заявил, что не видит смысла предъявлять Карпину претензии за совмещение постов

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о том, что Валерий Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение — он сам говорит, что как только вернут, он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.