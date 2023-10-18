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Сегодня, 19:40

Шалимов заявил, что не видит смысла предъявлять Карпину претензии за совмещение постов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о том, что Валерий Карпин совмещает посты в сборной России и «Ростове».

«Не вижу повода предъявлять претензии за совмещение — он сам говорит, что как только вернут, он уйдет из «Ростова». Настроя не хватает? Это странный разговор даже в товарищеских матчах», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Карпин летом 2021 года возглавил сборную России и покинул «Ростов». После отстранения национальной команды от международных турниров 54-летний специалист вернулся в ростовский клуб, чтобы совмещать должности.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Игорь Шалимов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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