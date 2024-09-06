Газизов о дебюте Пальцева за сборную России: «Так загораются звезды»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о дебюте защитника клуба Валентина Пальцева в сборной России.

23-летний россиянин вышел на замену в матче с Вьетнамом (3:0).

«Во-первых, тренерский штаб у нас очень сильный и всегда рассматривает многих игроков. Валерию Георгиевичу и всему штабу, конечно, спасибо за то, что поверили в парня из нашей команды. В то же время, думаю, что Пальцев заслужил вызов. Так иногда загораются звезды. Я уверен в его характере, его умениях, его спортивной наглости. Разносторонний, универсальный футболист, у нас он вообще играет справа, а в сборной вышел слева — и уверенно, хороший дебют», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В этом сезоне Пальцев провел за «Динамо» 9 матчей и сделал 1 голевой пас.