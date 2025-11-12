12 ноября, 18:21
Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» пошутила о составе сборной России по футболу на BetBoom товарищеский матч с Перу.
«Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?» — говорится в посте в Telegram-канале хоккейного клуба.
Сборная России сыграет с Перу 12 ноября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
hant64
Информационное сообщение «Шанхай Дрэгонс», самая лучшая команда мир. Самая большая хоккейная арена мир - нет игра, огорчение. Хорошая новость: Достояние-Арена матч сборная России мяч-игра. Шэнбидебао радость, все следить за великий мастер!-------------------- У Драконов нет денег на переводчика, раз Гугл-переводчиком пользуются?:grin: Моя твоя не понимай.
