«Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» пошутила о составе сборной России по футболу на BetBoom товарищеский матч с Перу. «Шанхай Дракон разведка-сообщение: ориентировочный состав сборной России. Изучите внимательно, требование. Всех узнали?» — говорится в посте в Telegram-канале хоккейного клуба. Сборная России сыграет с Перу 12 ноября. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.