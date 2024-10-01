Шарль Каборе заявил, что готов помочь организовать матч между сборными России и Буркина-Фасо

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе ответил на вопрос о возможном товарищеском матче между сборными России и Буркина-Фасо.

«Да, я видел, что россияне играли против Беларуси и других команд. Матч с Буркина-Фасо? Это возможно. Было бы здорово провести матч против России. Если Буркина-Фасо сыграет против России, я пойду на эту игру. Буркина-Фасо — моя Родина, а в России я играл несколько лет. Так что для меня это будет чем-то особенным.

Если меня попросят помочь, я с радостью помогу с организацией. Если ко мне обратятся, я могу поговорить с федерацией, и мы все уладим», — цитирует Каборе Metaratings.

Каборе выступал в РПЛ с 2013 по 2021 годы.