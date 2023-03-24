Шавло назвал ничью в матче Россия — Иран нормальным результатом

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном (1:1).

«Первый тайм был неплохим, а во втором действовали неважно. Сборная собрана из разных футболистов, но они еще не сыграны. Видно было, что отдельные футболисты не соответствуют уровню даже такой национальной команды. Карпин сейчас смотрит кандидатов, а потом сформирует уже тот состав, который нужен. Иран — соперник уровня чемпионата мира, но эта команда на мундиале ничего особо не добилась. Обыграли Уэльс, но Иран — это середняк, технично играют. 1:1 на выезде — нормальный результат. Мы должны оценивать игру сборной России, а не результат. Хотим, чтобы наша команда превалировала над такими соперниками, но футболисты сборной России этого пока не могут. Это проблема в тактике и сыгранности», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.