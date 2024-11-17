Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:21

Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

Алина Савинова
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборная России в составе 23 игроков выехала из Краснодара в Волгоград на товарищеский матч с Сирией, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что шестеро футболистов покинули расположение национальной команды. В заключительном матче этого года не сыграют Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (трое — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба — ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция).

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/221594
Футбол
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
«Бавария» продлила контракт с вратарем, у которой выявили рак
Россия готова к переговорам с МОК о возвращении спортсменов на мировую арену
Первая леди Бразилии оскорбила Илона Маска на мероприятии G20
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Песков раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Шольца
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Вратарь сборной Сирии Сарраф: «Партнеры спрашивали: «Всегда ли в России так холодно?»
Давыдов: «Хотел бы посмотреть матч сборных России и Медиалиги»
Футболист из сборной Брунея признался, что хотел бы остаться в России и играть за «Краснодар»
Футболисты сборной Брунея регулярно ходят развлекаться после выездных матчей
Футболист сборной Брунея прокомментировал поход в стриптиз-клуб после 0:11 от России
Сычев — о вечернике сборной Брунея: «Адаптируются быстро!»
Сегодня
Вчера
Неделя