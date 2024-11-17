Шестеро футболистов покинули расположение сборной России перед матчем с Сирией

Сборная России в составе 23 игроков выехала из Краснодара в Волгоград на товарищеский матч с Сирией, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что шестеро футболистов покинули расположение национальной команды. В заключительном матче этого года не сыграют Станислав Агкацев, Александр Черников, Никита Кривцов (трое — «Краснодар»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба — ЦСКА) и Федор Чалов (ПАОК, Греция).

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов. Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», — заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

15 ноября россияне в Краснодаре провели матч против Брунея. Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу команды Карпина.

Товарищеская игра между сборными России и Сирии состоится 19-го числа на «Волгоград Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.