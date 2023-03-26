Шикунов: «Сейчас в сборной России нездоровая обстановка»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина перед товарищеским матчем Россия — Ирак.

«Когда главный тренер сборной говорит такие слова, это передается игрокам. В любом случае, играем мы в официальных турнирах или проводим товарищеские матчи — это национальная команда. Все футболисты пытаются и хотят попасть в сборную, проявить себя там. Все болельщики видели, какая игра была в Иране. Не та самоотдача, не тот настрой. Это негативно влияет. Тренер в любой команде должен настраивать футболистов в каждом матче. Игроки должны питаться этим, настрой всегда идет от главного тренера. Сейчас в сборной нездоровая обстановка», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

23 марта национальная команда России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1). Сегодня, 26 марта, россияне встретятся с Ираком в рамках второго товарищеского матча. Начало — в 18.00 по московскому времени.