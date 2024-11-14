Ширко считает, что сборная России не должна проводить матчи с командами медиалиги

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко считает, что национальная команда не должна проводить матчи с клубами медиалиги.

«У нас нет других вариантов, мы исходим из графика свободных команд. Но ситуации разные бывают, мы и с командой Фарерских островов играли, о которой говорили, что за нее выступают восемь почтальонов и два полицейских. Сборной нужно играть с другими командами, необходимо смотреть на потенциальных новичков.

Но давайте все-таки не опускаться до медиалиги, у них там свое шоу. Можно рассмотреть вариант игр с клубами РПЛ, но на время паузы многие игроки разъезжаются по сборным, поэтому надо учитывать совокупность обстоятельств», — цитирует Ширко ТАСС.

15 ноября в Краснодаре россияне сыграют со сборной Брунея, 19 ноября — в Волгограде с Сирией.