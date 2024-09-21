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Сегодня, 21:24

Широков: «После таких слов про сборную возможно Глушенкову не место в российском футболе»

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Бывший игрок сборной России Роман Широков отреагировал на слова футболиста «Зенита» Максима Глушенкова про товарищеские матчи национальной команды с Вьетнамом и Таиландом.

«Я считаю, что вершина карьеры любого футболиста — это вызов в национальную сборную, игра за свою страну. Ты ее представляешь, а не себя. Если Глушенков так говорит про сборную, то, не знаю, может, ему вообще не место в российском футболе», — сказал Широков «РБ Спорт».

Ранее Глушенков признался, что не видит смысла в матчах сборной России против Вьетнама и ему лучше провести это время, тренируясь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Сборная России по футболу
Максим Глушенков

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