Широков отреагировал на слова министра спорта Матыцина о Карпине

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на слова министра спорта РФ Олега Матыцина о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

— Видели фразу Матыцина в адрес главного тренера Валерия Карпина?

— Видел. Как возможно, что министр спорта так критикует тренера? Может быть, немного не разобрались. Он не в России вроде находится. Проинформировали, что сказал Валерий Георгиевич. Приедут — разберутся.

— Как можете оценить работу Валерия Карпина после отстранения?

— Причем тут отстранение? Вы считаете, что если бы нас не отстранили, было бы принципиально что-то другое? Думаете, был бы выше уровень соперников и была бы лучше игра? Почему бы здесь не продемонстрировать все это? Думаю, что это бред.

Ранее Матыцин раскритиковал Карпина и обвинил его в безразличии.