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Сегодня, 19:57

Широков о матче России и Ирана: «Может, и сильнейшим уже стоит собраться. У национальной сборной нет товарищеских игр»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Ираном.

«Это хороший матч для сборной. Иран находится на 24-м месте в рейтинге ФИФА. Этот матч больше нужен для молодых футболистов? До этого про Миранчука и Головина говорили, что им далеко лететь. Сейчас, наверное, могут долететь. Может, и сильнейшим уже стоит собраться. Есть ли смысл собираться лучшим футболистам на товарищескую игру? А чем это не матч? У национальной сборной нет товарищеских игр», — сказал Широков «СЭ».

Ранее РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных команд. Планируется, что игра состоится 23 марта в Тегеране.

Роман Широков
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Сборная Ирана по футболу
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