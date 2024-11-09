Широков: «Если сборная России забьет команде Медиалиги меньше семи голов, это будет позор»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мыслями о потенциальном товарищеском матче между национальной командой страны и сборной Медиалиги.

«Тут и футболисты Медиалиги должны понимать, что им могут забить пятнашку, и футболисты сборной должны понимать, что если забьют команде уровня Второй лиги (а такой уровень у Медиалиги и есть) меньше семи мячей, то это будет позором российского футбола. Из того, что я прочитал, Александр Валерьевич Дюков очень мягко, в свойственной ему интеллигентной манере, сказал, что игры этой не будет. С другой стороны, играть сборной России надо, и не с командой слесарей, при всем уважении», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Возможная встреча сборных России и Медиалиги обсуждалась, когда национальная команда страны осталась без оппонентов на прошедшем октябрьском сборе.

15 ноября Россия сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре, а 19-го встретится с Сирией в Волгограде.