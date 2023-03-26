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Сегодня, 20:15

Широков считает, что Малком и Клаудиньо никогда не будут играть за сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о возможном выступлении за сборную России полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.

Слушайте, они никогда не будут играть за сборную. Я уверен.

— Почему?

— Потому что... Что у нас своих мастеров нет?

— Таких как Малком, наверное, нет.

— Ну и что? Я уверен, что их в сборную не вызовут никогда. Это мое мнение, — приводит слова Широкова «КП Спорт».

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении Малкому и Клаудиньо российского гражданства.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/roman-shirokov-malkom-i-klaudino-nikogda-ne-budut-igrat-za-sbornuyu-rossii/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Роман Широков
Футбол
Сборная России по футболу
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