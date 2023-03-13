Шишкин оценил, шансы сборной России выиграть чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин отреагировал на новость о том, что сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Все-таки я сторонник искать положительные моменты, исходя из спортивной составляющей. Поэтому РФС однозначно искал какие-то варианты, все-таки это пройдет в формате турнира, как я понимаю. Естественно, на сегодняшний день — это оптимальный вариант, потому что собираться просто на сборы и играть товарищеские/контрольные матчи... Это всяко лучше, чем вот это вот. Поэтому я думаю, что и для болельщиков это будет какой-то интерес, какой-то глоток воздуха для наших футболистов, ребята хоть вспомнят что такое официальные матчи. Все-таки сама поездка будет состоять в формате турнира. Понятно, что там команды не европейского уровня, азиатский футбол уступает, но, знаете, сейчас все умеют играть в футбол и опять нужно учитывать в каком состоянии находится наша команда, в каком составе мы будем участвовать. Поэтому тут надо все смотреть, когда этот турнир будет проходить. Думаю, что тренер найдет подход к футболистам и подготовит их. Опять же, какие задачи будут на этом турнире», — приводит слова Шишкина «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.