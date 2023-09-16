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Сегодня, 03:57

Шишкин: «Хорошо еще, что Карпин хотя бы придумывает что-то необычное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин оценил выступления сборной России в сентябре.

«Если говорить глобально про сборную, то только такие матчи и остается играть. Поэтому Карпину, естественно, тяжело. На мой взгляд, хорошо еще, что он хотя бы придумывает что-то необычное. Понятно, что любой вызов любого игрока — это сейчас условно, как говорит Головин: «Я приезжаю и некоторых ребят из состава не знаю». Думаю, что многие тоже не знают ребят, которые попадают в состав. Но если Карпин решил так, значит, это хоть какой-то креатив. Они разделили команду на две части и играют с теми дружественными странами, с которыми можно играть. А остальное что? От них ничего не зависит. От РФС ничего не зависит. Это все политические моменты, поэтому остается действовать только так.

Все равно эту энергетику сборной нужно футболистам ощущать. Они собираются, общаются, налаживают коммуникацию плюс проводят совместный тренировочный процесс. И Карпин для себя в плане опыта во главе сборной, наверно, хочет почувствовать какую-то практику. Понятно, что тяжело настраиваться на неофициальные матчи. Но думаю, что лучше собираться, чем не собираться», — цитируют «Известия» Шишкина.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://iz.ru/1574900/aleksei-fomin/v-detstve-dziuba-chasto-zabival-rebiatam-starshe-sebia
Роман Шишкин
Футбол
Сборная России по футболу
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