Шмаров назвал позором игру сборной России в матче с Кенией

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией (2:2).

«Исходя из того, что было на поле, эту игру с уверенностью можно назвать позорной. Сложно как-то еще это описать. Я не ожидал такого матча от сборной России. Пусть делают выводы», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.