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Сегодня, 10:02

Шнякин рассказал о конфликте Глушенкова и Карпина в сборной

Игнат Заздравин
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин рассказал, с чего начался конфликт между главным тренером сборной России Валерием Карпиным и нападающим Максимом Глушенковым.

«Уже была концовка товарищеской игры. Карпин дал понять Глушенкову, что надо переодеваться и выходить, а Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Мол, зачем выходить в самом конце. Из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Это ему помогает на поле, а местами мешает», — сказал Шнякин в подкасте «Премьер-лига несправедливости».

В активе 24-летнего форварда два матча за сборную России. В последний раз Глушенков сыграл за национальную команду в товарищеском матче против Катара (1:1) в сентябре прошлого года.

В летнее трансферное окно Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». Нападающий провел за сине-бело-голубых два матча, забив четыре гола. Ранее Глушенков играл за «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Чертаново».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jx7pyDcRosk
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
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