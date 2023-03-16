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Сегодня, 16:05

Шунин из-за травмы не поможет сборной России в мартовских матчах

Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин на тренировке перед матчем с «Зенитом» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России получил повреждение подлопаточной мышцы, сообщает Telegram-канал бело-голубых 16 марта.

36-летний голкипер не поможет сборной России в товарищеских матчах против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта). Ранее вратарь попал в расширенный состав национальной команды.

В нынешнем сезоне Шунин провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, пропустил 24 мяча и 5 раз отстоял на ноль.

Источник: https://t.me/fcdynamo/12895
Антон Шунин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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