Силкин поддерживает точку зрения Карпина об отъезде игроков из РПЛ

Экс главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Катаром (1:1) об уровне российских футболистов.

«Поддерживаю точку зрения Карпина. В Европе надо доказывать свою состоятельность, а здесь в своих командах игроки начинают прозябать. Эти слова сказаны с акцентом на то, чтобы футболисты прибавляли для успехов сборной. Если игроки уедут, сборная станет сильнее, и футболисты будут прогрессировать. Когда исполнитель выходит на поле в составе иностранной команды, он должен играть лучше, иначе прогресса не будет, его журналисты сожрут», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После матча с Катаром Карпин посоветовал футболистам уезжать из РПЛ, чтобы сборная была сильнее.